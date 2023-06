Garis dançarinas de Goiânia viram sucesso na internet e recebem convite de Rodrigo Faro

A agitação e ânimo para realizar a limpeza urbana de Goiânia, levou as garis Nete, Eliane e Sheila a viralizarem nas redes sociais e se destacaram nacionalmente pelas coreografias animadas improvisadas por elas.

Em vídeos publicados na web, as profissionais mostram um pouco da rotina de trabalho juntamente com algumas danças divertidas de ritmos como funk e piseiro.

Para se ter uma ideia, o sucesso das trabalhadoras foi tanto que no domingo (04), o apresentador Rodrigo Faro as convidou para participar do programa “Hora do Faro”, na Record.

Durante a edição, as mulheres puderam mostrar um pouco mais do trabalho em Goiânia e, de quebra, demonstrarem as habilidades da dança no palco do programa.

“No dia a dia, a gente pega o celular, faz um videozinho de dança, do jeito que cada uma sabe fazer. Não tem um ensaio ou uma coreografia a seguir”, explica Eliane.

Além de mostrarem o talento, elas também tiveram acesso a aulas particulares com uma coreógrafa para ensaiar a nova coreografia, além de um dia de princesa no salão.

“É maravilhoso. Tudo o que eu queria né? Ter um dia de rainha”, brincou Eliane.