Goiânia terá evento com chefes renomados como o francês Claude Troigos; veja como participar

Um evento de dar água na boca, o Temporada Gourmet, irá reunir diversos nomes da gastronomia na capital goiana, entre os dias 09 e 18 de junho. Serão várias aulas-show e oficinas realizadas no Goiânia Shopping.

Dentre as várias atrações, a edição deste ano trará o famoso chef francês Claude Troigos. Mundialmente conhecido por aliar a técnica da culinária em que foi criado com ingredientes exóticos e tropicais do Brasil e pelo programa “Que maravilha”, disponível na Globoplay. A aula ocorrerá no dia 15, às 19h30.

Outros nomes que também participarão do evento, compartilhando receitas e o passo-a-passo da confecção dos pratos com os espectadores serão Ian Baiocchi; Juá Junior Marinho; Humberto Marra; Letícia Real (Bem Brownie); Cristiane e Geovanna Brandão (Sweet Nana); Arthur Perné (Buffet Patrícia Xavier); Carol Morais; Lucas Santos (Lot 17); Adeyc Borges (Sablé Patisserie); Fabiano Vaz.

A programação não para por aí. Além de pratos, as aulas também irão abarcar drinks, com a presença de Avener Vieira (Madalena), no dia 10. Outra área será a degustação, com participação do sommelier Daniel de Moura, maraca para o dia 15.

Os pequenos não foram esquecidos e, graças à uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), poderão aprender a fazer milk-shake, em um workshop no dia 17, e também Alfajor no palito no dia 18.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.goianiashop.com.br. No dia do evento, serão exigidos dois quilos de alimento não perecível. As doações serão repassadas à uma instituição, Tio Cleobaldo, que atua na promoção de segurança alimentar, educação e cultura, e é parceira do shopping.