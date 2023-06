Influencer denúncia empresário de Goiânia e expõe prints graves; veja

Influencer com mais de 80 mil seguidores no Instagram, Alice Prado denunciou o empresário Jhonatan Faria, proprietário do Bosque, bar de Goiânia.

Pelos stories, Alice expôs prints graves que mostram Jhonatan conversando com outros homens utilizando fotos que ela postava nas redes sociais.

De acordo com a influencer, ela conhece o empresário há alguns anos e fazia parte do ciclo de amizades dela.

Ainda segundo Alice, o golpe está sendo aplicado há mais de dois anos. As fotos eram colocadas em sites de prostituição.

Durante a conversa, ele pedia o pagamento adiantado e dizia que o dinheiro seria destinado para pagar a faculdade ou então comprar comida, já que passava fome.

Após receber o dinheiro, o empresário bloqueava a vítima no WhatsApp. Para tentar ressarcimento, as pessoas procuravam a influencer no Instagram e cobravam o reembolso.

“Ele roubou dinheiro de muita gente usando a minha imagem. Em tempo de alguém me bater na rua achando que eu sou uma bandida”.

Alice diz que já abriu um boletim de ocorrência contra Jhonatan pelo uso das fotos. O empresário ainda não se pronunciou sobre as acusações de que é alvo.