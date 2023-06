Jovem destrói parte de igreja e ainda arrasta crucifixo para calçada, em Anápolis

Na manhã desta segunda-feira (05), a comunidade da Paróquia Nossa Senhora D’Abadia acordou sobressaltada, após um jovem, de 25 anos, arrombar as portas da igreja e depredar imagens que ali ficavam, no Bairro Vila Góis, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele chegou a quebrar o crucifixo central do templo, que fica atrás do altar e possui a representação do corpo de Jesus Cristo preso à ele. O jovem o arrastou até fora da igreja e quebrou os braços da imagem.

O pároco responsável, padre Fagner Israel, relatou que tentou conter o jovem, sem êxito. Ele acionou então a Polícia Militar (PM), que o encontrou em cima da imagem que havia quebrado.

Os agentes deram voz de prisão ao jovem, contudo o clérigo decidiu não prestar queixa dos atos praticados por ele. Ainda assim, ele foi conduzido até a Central de Flagrantes.

No local, foi lavrado o alto de Termo Circunstanciado de Ocorrência, o chamado TCO, que registra o dano qualificado cometido por motivo egoístico ou com prejuízo considerável.