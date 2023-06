Mulher é assassinada por ex-companheiro que “não podia ver ela com outro homem”

Um homem foi preso na noite deste domingo (04), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de ter assassinado a ex-companheira por ciúmes.

O caso aconteceu no bairro Jardim Imperial. Conforme apuração do Portal 6, a vítima, de 41 anos, estava em casa bebendo e conversando com o suspeito, de 43 anos.

No entanto, os dois teriam se desentendido e o suposto autor foi embora do local. Passado algum tempo, ele voltou à residência e pulou o muro, encontrando a mulher com um outro homem.

Enfurecido, o investigado foi até a cozinha e pegou uma faca, para agredir a ex-companheira. O outro envolvido pulou o muro da casa e fugiu do local.

Pouco depois, o suspeito abriu o portão e saiu gritando que tinha de fato “sangrado” a vítima. A mulher foi acudida por uma vizinha, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Contudo, quando os paramédicos chegaram, ela já estava sem vida e o óbito foi confirmado no local. A polícia científica também foi acionada no local, para realizar a perícia.

Por sua vez, o suspeito tentou se refugiar na casa de um outro vizinho, mas foi denunciado para a Polícia Militar (PM) e acabou fugindo novamente para a rua.

Assim, uma equipe de patrulha acabou identificando o suposto autor na rua e fez a detenção. Enquanto era levado pelos agentes, ele teria dito que “não poderia aceitar ela [vítima] ficar com outro homem”.

O investigado foi levado para exames médicos no Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin) e posteriormente para a central de flagrantes do município, para as devidas providências cabíveis.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às apurações do caso.