Com a proximidade do dia dos apaixonados, muita gente já se prepara para realizar algo. No entanto, para quem não quer passar o Dia dos Namorados sozinho, algumas mensagens de WhatsApp podem ajudar nisso.

Dessa forma, você conseguirá passar a data na companhia de alguém e, se for o caso, até daquele crush que você tem uma queda.

6 mensagens de WhatsApp que quem não quer passar o Dia dos Namorados sozinho deve enviar

1. Tem algo planejado para o Dia dos Namorados?

Essa é uma maneira de sondar o terreno e ficar sabendo se o outro tem ou não algo para fazer. Além disso, o outro se sentirá intimado a marcar algo para fazer com você durante a data.

2. Quer sair comigo no dia 12?

Uma dica boa é ser direta com a pessoa pela qual você quer passar a data. Assim, você terá sido clara e a pessoa ficará por dentro das suas intenções.

3. Não vai me convidar para sair?

Outra mensagem de WhatsApp para quem não quer passar o Dia dos Namorados sozinho é essa. Pode ter certeza que essa é uma frase capaz de fazer você passar a data acompanhado.

4. Bem que podíamos fazer algo no Dia dos Namorados?

Se você está em busca de companhia, essa mini indireta é capaz de solucionar o seu problema. Então, fica a dica!

5. Não gostaria de ficar sozinho no dia 12

Ser sincero sobre a sua real intenção e sobre o receio de ter que passar a data sozinho é mais uma forma de obter aquilo que ser que é uma companhia para a comemoração.

6. Gostaria de passar o dia 12 na companhia de alguém

Por fim, se você gosta de deixar algo subentendido, essa pode ser a frase ideal. Assim, você deixa nas entrelinhas que você quer passar a data ao lado dele ou dela.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!