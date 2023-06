Após quase 24h de muita luta em Anápolis, bebê consegue vaga para cirurgia

Davi Luis Silva, um bebezinho anapolino de apenas 1 mês e 12 dias, conseguiu um final feliz após passar por um grande drama a procura de uma cirurgia de emergência.

Desde a noite da última segunda-feira (05), a família do pequenino vivenciou momentos tensos enquanto buscavam tratamento para uma grave condição no intestino do bebê.

A história foi compartilhada nas redes sociais pela jovem mãe de 18 anos, Maria Luiza Silva, o que comoveu diversas pessoas.

Felizmente, a boa notícia veio no fim da tarde de hoje (06) quando, em resposta à solicitação do Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que uma vaga foi disponibilizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Em entrevista à reportagem, a mãe explicou que ele vem sofrendo complicações de saúde desde o nascimento e como a situação se agravou nas últimas 24h.

Ela detalhou também que o grande problema é uma má formação no intestino, que faz com que o órgão fique retorcido dentro do corpinho do nenê.

Em decorrência disso, Davi esteve internado em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s) pela maior parte da vida, tendo até já passado por uma cirurgia para tentar solucionar o problema.

No último dia 28, ele chegou a receber alta e foi para casa, mas voltou a apresentar sintomas graves na noite da última segunda, quando foi levado para a UPA Pediátrica.

Agora, a família aguarda novos desdobramentos no caso de Davi, que já seguiu para tratamento em Goiânia.