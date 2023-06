Lula já tem data para primeira viagem a Goiás no terceiro mandato

O senador Jorge Kajuru (PSB), confirmou a data da primeira viagem do presidente Lula (PT) a Goiás, no terceiro mandato.

Após reunião com o petista no Palácio do Planalto, ficou acordado que a vinda a Goiânia será no dia 28 de julho. Lula se encontrará com mais de 200 empresários da indústria, comércio e agronegócio do estado.

Além de Lula estarão presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro.

Kajuru destacou o aspecto positivo do encontro com Lula e a receptividade do presidente.

“O saldo da nossa reunião foi positivo, eu ressaltei a necessidade de investimento federal em Goiás e ele se mostrou receptivo”, informou Kajuru.