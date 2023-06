Mulher que recebeu depósito de quase R$ 250 mil conta por que banco não quis o dinheiro de volta

Uma mulher recebeu um depósito misterioso de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) e, depois de muitas tentativas de estorno, acabou ficando com a bolada de presente.

O caso que viralizou aconteceu em Las Vegas (EUA) e, segundo a sortuda Aprille Franks, ela recebeu uma carta informando sobre o valor que teria sido depositado na conta bancária.

A coach de estilo de vida e negócios ficou assustada com a situação e ligou imediatamente para o banco, perguntando o que teria acontecido. Os profissionais que a atenderam se recusaram a admitir que o valor havia sido enviado para a conta de forma equivocada.

Depois disso, foi informado que a transação era legítima. Aprille não ficou satisfeita com a resposta e telefonou aos amigos e familiares próximos para saber se nenhum havia cometido o engano.

No TikTok, ela contou os detalhes da história, inclusive como foi a resposta do advogado dela – quando questionou o que fazer. “Fui consultar um advogado, porque pensei: o que devo fazer com esse dinheiro? Quais são os meus direitos?”, disse.

“O advogado me disse exatamente para fazer isso. Ele me disse: ‘Denuncie de novo, documente tudo e não mexa no dinheiro por 30 dias’”, explicou.

O defensor da coach também aconselhou que a mulher fizesse uma declaração pública para que qualquer pessoa que conseguisse provar ligação com o dinheiro, apresentasse uma reclamação. No entanto, ninguém recorreu.

Desfecho surpreendente

Como passaram alguns meses e não houve manifestações, o advogado explicou que o dinheiro seria de Aprille e ela poderia comprar o que quisesse.

Então, sem pensar duas vezes, a estadunidense adquiriu uma casa nova e um carro, além de realizar as viagens dos sonhos.

Por fim, alguns meses depois, um advogado do banco exigiu a devolução do dinheiro. Entretanto, ela respondeu que não iria o fazer, já que tinha o direito de ficar com o valor.

Isso porque a mulher e o defensor haviam relatado o erro e a instituição não teria seguido a própria política, permanecendo no erro.

“Não infringi a lei e sim, tive sorte. Bom para mim. Assim tem sido minha vida. Muita sorte”, finalizou no TikTok.