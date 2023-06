Uma pessoa inteligente comumente possui manias e hábitos que a fazem manter sua rotina sob seu controle.

A questão é que dificilmente ela vai perceber que possui esses “vicios”, tanto ela quanto quem vê de fora.

6 manias que uma pessoa inteligente tem e não sabe que os outros percebem:

1. Leitura diária

Segundo a psicologia, o hábito da leitura é o grande impulsionador do desenvolvimento do cérebro, o que deixa as pessoas inteligentes.

É como se a leitura treinasse o cérebro para exercer qualquer outra atividade, ampliando ainda o vocabulário e melhorando a escrita.

Além disso, ela exercita a memória e ativa regiões do cérebro responsáveis por funções cognitivas, ajudando a prevenir doenças neurodegenerativas.

2. Roer unhas

Aqui está uma mania considerada nojenta e muito estranha para algumas pessoas, sem contar que pode ser um indicativo de ansiedade.

Mas a real é que essa pode ser uma característica de uma pessoa inteligente, porque simboliza uma atividade tranquilizante e que sinaliza o perfeccionismo quando está insatisfeito com algo.

3. Saber valorizar o tempo

Pessoas inteligentes sabem valorizar o tempo e elas levam esse pensamento para a vida.

Elas têm consciência de como devem utilizá-lo para otimizar o dia a dia. O foco é extremamente necessário para conseguir realizar suas tarefas e não se deixar levar pelas distrações.

4. Mascar chiclete

Muitos dentistas podem até condenar o uso das gomas de mascar, mas pesquisas mostram que mascar chiclete pode indicar um exercício de pessoas muito inteligentes.

Isso porque a atenção, memória e intelecto podem ser estimulados enquanto se mastiga, ajudando a ter um desempenho melhor em diferentes atividades no cotidiano.

5. Ter opiniões fortes

As opiniões fortes são grandes características de pessoas com a inteligência acima da média, que acaba virando até uma mania.

Por possuírem o hábito de leitura e alto nível cognitivo, conseguem definir bem suas escolhas, ideologias e opiniões bem embasadas para se firmarem.

6. Cuidar da mente e do corpo

Por último, os inteligentes associam com maestria a forma de cuidar da mente e do corpo, deixando ambos trabalhando em conjunto.

Assim, eles se preocuparam com os estudos e com atividades físicas, por exemplo.

