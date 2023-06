“Existem duas empresas interessadas em assumir a gestão da rodoviária de Anápolis”, revela Roberto Naves

A virada de chave para a solução de um problema antigo e que incomoda os anapolinos pode estar com os dias contados.

Após a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) anunciar, na terça-feira (06), o encerramento da gestão do Terminal Rodoviário de Anápolis feita pela Atlântica Construções, o espaço volta para as mãos do Governo de Goiás. Este, por sua vez, irá celebrar um novo contrato para transferir o direito de uso da área para a Prefeitura de Anápolis.

Mas não por muito tempo. Em entrevista exclusiva ao Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) informou que será feito um chamamento público a fim de terceirizar para uma empresa privada a administração do terminal.

“Temos duas empresas interessadas e com know-how. Assim, serão melhoradas as condições estruturais e de prestação de serviços, além de gerar receita para o município”, pontua.

Roberto ressaltou que o anúncio pode ocorrer na próxima semana. Isso porque um estudo já foi elaborado por parte da Prefeitura. A expectativa é de que com a chegada de aporte privado, haja melhoria nas condições estruturais e também na prestação de serviços do Terminal Rodoviário da terceira maior cidade em número de habitantes do estado.

Vale ressaltar que durante o período de transição, a empresa Atlântica se comprometeu a manter-se na administração do terminal. Desta forma, será preservada a continuidade e a regularidade do serviço público prestado à população.