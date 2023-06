Inter Miami anuncia contratação de Lionel Messi

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O Inter Miami (EUA) anunciou em suas redes sociais a contratação de Lionel Messi.

O comunicado aconteceu pouco depois de Messi falar, em entrevista conjunta ao “Mundo Deportivo” e ao “Sport”, jornais espanhóis, que desejava defender o clube.

O jogador deixa o PSG e diz que, sem acerto com o Barcelona, prefere deixar a Europa e priorizar a família.

O Inter Miami publicou um vídeo nas redes sociais para anunciar a contratação de Messi.

Antes, em entrevista Messi explicou os motivos que o levaram à MLS, mas evitou cravar o acerto com o Inter Miami. Sem chance de retornar ao Barça, o argentino resolveu “sair do foco” e priorizar sua família.

O jogador deixou claro que sua prioridade era um retorno ao Barcelona. A questão financeira do clube, porém, se tornou um impeditivo.

Destacou os dois anos difíceis no PSG e que esperava terminar sua passagem de outra maneira. Para ele, a disputa da Copa do Mundo no meio da temporada europeia influenciou no desempenho.

O QUE DISSE LIONEL MESSI

VOLTA AO BARCELONA

“Queria muito, estava muito ansioso para poder voltar, mas depois de ter passado pelo que vivi e pela saída que tive, não queria ficar na mesma situação de novo: esperando para ver o que ia acontecer e ir embora meu futuro na mão de outro”.

NÃO ACERTO COM O BARÇA

“Ouvi dizer que tinham de vender jogadores ou baixar os salários dos jogadores e a verdade é que não queria passar por isso, nem me encarregar de obter algo que tivesse a ver com tudo isso”

PASSAGEM PELO PSG

“A verdade é que o primeiro ano foi muito difícil. No segundo ano, me senti muito bem nos primeiros seis meses, muito confortável no clube, na cidade. No meio, estive no Mundial e acredito que ele marcou um pouco em todos os times e também a temporada. Acredito que condicionou muito a temporada. Esperava terminar de outra maneira, mas foram, no geral, dois anos difíceis para mim, mas que já ficaram para trás”.