Investindo R$ 40 milhões, indústria quer gerar novos empregos em Anápolis

Instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a BRG Geradores realizou, nesta quarta-feira (07), o evento que marcou a inauguração das obras de expansão da empresa.

Genuinamente goiana, a indústria está investindo R$ 40 milhões e quer gerar novos empregos na cidade. Atualmente a companhia emprega 300 colaboradores. A previsão é que este número aumente para 500 até 2025.

O evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB). Ele celebrou os planos de expansão da BRG e o aumento das vagas de emprego na empresa.

“Vocês geram centenas de empregos e dão oportunidade para o cidadão viver, sem a dependência de políticas de governo, para que eles se realizem com o salário que recebem, com ampliação do conhecimento e mudando o perfil do nosso estado”, pontuou Caiado.

O governador também elogiou os empresários que investem no estado. De acordo com o governador, é a categoria que consegue levar desenvolvimento para o estado.

“Precisamos, cada vez mais, potencializar a capacidade dos empresários. São vocês que conseguem fazer a transformação do estado, ampliando nossas fronteiras, levando desenvolvimento a Goiás”.