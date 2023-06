Procuradoria seleciona assistente em Goiás com salário de R$ 14 mil

Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Procuradoria Especializada em Recursos Constitucionais do Ministério Público de Goiás (MPGO) para o cargo de assistente de procuradoria-geral de justiça com salário de R$ 14.006,82.

A oportunidade é para início imediato, além da formação de cadastro de reserva, e é destinada aos candidatos que tenham bacharel no curso de direito.

Para pleitear a vaga, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até às 18h do dia 12 de junho.

É necessário que o documento tenha, ao menos, o número do telefone móvel do candidato e e-mail para as comunicações referentes à seleção.

Inicialmente, o certame será composto por apenas uma etapa, sendo ela a análise curricular, de caráter eliminatório.

Em seguida, os candidatos aprovados nessa fase serão convocados por e-mail para uma entrevista seguido por uma prova escrita.