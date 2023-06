Thais Medeiros irá passar por reabilitação intensiva para poder voltar para casa

Thais Medeiros de Oliveira, trancista de 25 anos, que teve uma forte reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta e necessitou ser internada poderá voltar para casa. Já há quase quatro meses em hospitais, o quadro da jovem melhorou recentemente após se recuperar de uma pneumonia e a família espera que ela retorne para casa.

Mas antes que isso possa acontecer, Adriana Medeiros, mãe de Thais, disse ao Portal 6 que a filha irá começar, a partir do dia 24 deste mês, uma terapia de reabilitação intensiva.

“Eu creio que agente ainda vai ficar mais uns 25 dias na reabilitação, que é o tempo que eles [os médicos] precisam ter com ela”, afirma.

Durante esse período, a jovem receberá o cuidado em tempo integral de uma equipe de fisioterapeutas, fonoaudiólogos e demais profissionais, no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), onde está internada desde que foi transferida para Goiânia.

A expectativa da família é que, após esse processo, Thais seja liberada pela equipe médica para continuar o tratamento em casa. A mãe comentou que o quarto da jovem teve de passar por mudanças, a fim de que pudesse comportar os equipamentos necessários para dar

“O quarto dela vai ser todo modificado, vai ficar tipo uma mini UTI, ela vai ter que ter tudo”, revelou.

Adriana ainda agradeceu a toda a comunidade que auxiliou nas vaquinhas para ajudar no tratamento e a equipe do CRER pela dedicação. Ela pediu novamente o apoio dos que puderem ajudar para que a família consiga realizar essa adaptação.

As doações, que embora já tenham batido a meta do site, permanecem disponíveis para contribuições através do link https://voaa.me/thais-tratamento.