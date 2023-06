Neste começo de mês de junho é bom ficar atentos com as novidades, pois há alguns signos que estão com sorte e terão mais chance de ganhar na loteria neste período.

Depois de tanto esforços e maus bocados, essas casas poderão ser recompensadas com uma boa maré na vida e no jogo. Não dá para desperdiçar as chances.

Aposte na sorte e nas suas intuições. Elas poderão estar muito afloradas neste momento, principalmente após a entrada do Sol em câncer, no dia 21 de junho.

Bom, diante dessas informações, confira agora quais serão as casas astrológicas que se darão bem no jogo e poderão, inclusive, ficar milionários da noite para o dia.

3 signos que estão com sorte e mais têm chance de ganhar na loteria em junho:

1. Áries

Os arianos poderão ficar cientes que as coisas vão melhorar em breve. A sorte estará voltada para a primeira casa do zodíaco. Podem apostar desta vez.

Com isso, o dinheiro estará em alta. As contas poderão ser finalizadas e investimentos a curto e longo prazo também serão muito bem aceitos.

Não se preocupem! Viagens também poderão ser realizadas logo mais. Preparem-se para a melhor época do ano!

2. Câncer

Os cancerianos também poderão se preparar para uma onda de sorte diferente de tudo o que já vivenciaram. Neste momento, confie totalmente na sua intuição.

Os números certos para apostar desta vez poderão aparecer nos lugares mais inusitados. Esteja atento aos detalhes e não se boicotem – como de costume.

Além do mais, é tempo de recomeçar! Com a chegada do Sol nesta casa, outras áreas poderão sentir a guinada de sorte chegando.

3. Escorpião

Para os escorpianos, o dinheiro chegará nos jogos, mas não em tantas quantidades. Será possível pagar o necessário e organizar aquela viagem dos sonhos.

Tenham cautela para agir nos próximos dias e evitem tantas impulsividades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!