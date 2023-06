As mensagens de WhatsApp se tornaram uma parte integral da comunicação moderna, mas é preciso ter cuidado, pois algumas podem ter um impacto devastador e até destruir seu relacionamento.

É fundamental lembrar que a comunicação escrita nem sempre transmite a intenção correta e, por isso, está suscetível a causar algumas estranhezas entre o casal durante o bate-papo.

6 mensagens de WhatsApp que podem destruir seu relacionamento

1. Conteúdos com desconfiança ou com ciúme excessivo

Enviar mensagens constantemente para verificar o paradeiro do seu parceiro (a) ou questionar suas interações com outras pessoas pode minar a confiança e levar a discussões constantes.

2. Mensagens com críticas constantes

Outros conteúdos que devem ser evitados são aqueles que repreendem o seu parceiro (a). Isso pode criar um ambiente negativo e minar a autoestima. Palavras ferinas podem deixar cicatrizes emocionais profundas.

3. Mensagens ofensivas ou insultos

Usar palavras ofensivas ou insultar seu parceiro (a) nas mensagens de WhatsApp é uma forma de abuso emocional. Essas mensagens causam dor e ressentimento, podendo levar à deterioração do relacionamento.

4. Mensagens manipuladoras

Enviar mensagens manipuladoras para controlar ou influenciar o comportamento do seu parceiro (a) é também mais uma forma de abuso psicológico e que pode destruir o seu relacionamento. Isso inclui ameaças veladas, chantagem emocional e tentativas de isolamento. Então, tenha cuidado!

5. Conteúdos d desrespeito às fronteiras pessoais

Ignorar os limites do seu parceiro(a) e enviar mensagens invasivas ou exigentes pode criar sentimentos de invasão de privacidade e falta de respeito.

6. Mensagens evasivas ou negligentes

Por fim, ignorar as mensagens do seu parceiro (a), responder de forma vaga ou não se envolver emocionalmente nas conversas é outro tipo de mensagem no WhatsApp que pode atrapalhar e impactar negativamente no seu relacionamento.

Lembre-se que isso pode criar uma sensação de negligência e distanciamento entre você e o seu parceiro.

