PMs de Goiás salvam deficiente físico que estava em casa pegando fogo

Policiais militares resgataram um homem com deficiência física, de 52 anos, que estava em uma casa pegando fogo em São Francisco de Goiás. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (07).

O Portal 6 apurou que por volta das 03h, os agentes, que estavam no pelotão da Polícia Militar (PM), começaram a escutar gritos de socorro vindo de dentro de uma residência próxima ao local.

Ao chegarem no imóvel, as autoridades encontraram o veículo de uma familiar da vítima, de 50 anos, e a propriedade em chamas. Eles foram informados por algumas testemunhas de que um dos moradores ainda estava dentro da casa e, posteriormente, entraram no local para realizar o resgate.

Dentro do espaço, os agentes localizaram o homem, com sinais de desespero, na cama de um quarto enquanto parte do teto da residência já começava a desabar.

A vítima foi retirada do local, levada para fora da residência e, posteriormente, encaminhada até o hospital municipal da cidade. Um caminhão pipa da Prefeitura foi levado até o local e o incêndio foi controlado.