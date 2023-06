Empresária de Anápolis que sofreu AVC consegue transferência para Goiânia

O caso de Flávia Gomes de Oliveira, a empresária anapolina que há nove dias aguardava uma vaga de transferência para Goiânia, finalmente recebeu uma atualização.

Em nota ao Portal 6, enviada na tarde desta sexta-feira (09), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) detalhou que a paciente será alocada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), na capital.

Flávia foi hospitalizada na quinta-feira (1º) na UTI do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após ser vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com familiares, a mulher de 32 anos foi levada até uma unidade de saúde por conta da imunidade baixa. No local, ela foi identificada com o início de um quadro de AVC isquêmico – quando há a obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais – e foi encaminhada até uma UTI.

Ao longo da hospitalização, ela foi vítima de um segundo AVC, desta vez hemorrágico – em que há o rompimento de um vaso cerebral -, o que agravou ainda mais o quadro clínico dela.

Desde então, Flávia foi mantida sob os cuidados e observações dos profissionais do Heana, enquanto aguardava a disponibilização da vaga pelo Complexo Regulador do estado.