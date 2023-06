Esses são os bairros com maior demanda por aluguel residencial em Goiânia

As universidades e prestadores de serviços são dois pontos que estimulam a procura por imóveis para locação em setores de Goiânia. A prova disso, está na intensa busca por parte dos locatários pelas regiões Alto da Glória, Jardim Goiás, Setor Bueno e Setor Universitário – considerados os líderes do ranking dessa modalidade imobiliária.

Em entrevista ao Portal 6, a gerente de locação da J. Virgílio Imóveis, Onásia Florentina da Silva, explica que boa parte do público que está atrás de alguma residência nas localidades é composta por estudantes universitários vindos de cidades do interior e que buscam fácil acesso às respectivas instituições de ensino.

No Setor Alto da Glória, por exemplo, o ponto chave citado pela profissional é a presença da faculdade Unip e a proximidade com o shopping Flamboyant.

“Muitas pessoas também procuram apartamentos de fácil acesso e escolhem a região por conta do acesso à BR-153. Já outros querem porque é próximo ao shopping”, diz.

Sobre o Setor Universitário, ela afirma que o bairro segue uma lógica semelhante, uma vez que abriga alguns campus da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), além de oferecer uma ampla variedade de opções de transporte público e de comércios.

Segundo ela, que atua na área de locação imobiliária há 16 anos, no momento, nenhum imóvel está disponível na carteira em todo o bairro.

“Em meses de picos, basta esvaziar um apartamento que os porteiros informam e o interessado já procura a gente”, revela.

Sobre o Setor Bueno e o Jardim Goiás, ela explica que os bairros abrigam uma grande variedade de estabelecimentos, como bares, boates e restaurantes, que propiciam uma certa agitação noturna na capital.

De acordo com Onásia, outro motivo para a alta procura nos locais se deve a proximidade geográfica de ambos com shoppings e as construções de empreendimentos de alto padrão.

“São dois bairros bastante conhecidos na cidade e que, por isso, muitas pessoas acabam sentindo um desejo de quererem ir até lá e fixarem residência”, explica.