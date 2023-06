“Estou confiante com o futuro da minha filha”, diz mãe de Thais Medeiros

Adriana Medeiros, mãe de Thaís Medeiros, de 25 anos, que necessitou de internação após uma severa crise alérgica ao cheirar um frasco de pimenta em Anápolis, postou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio da comunidade.

No registro publicado no Instagram, Adriana reforça que permanece com esperanças e que jamais desistirá da recuperação da jovem

“Eu estou confiante com o futuro da minha filha. O tratamento dela não é específico, é um conjunto de pessoas que irão cuidar dela ao longo do tempo”, declarou, em referência ao processo de reabilitação que está por vir.

Thaís, que acabou de se recuperar de um quadro de pneumonia, pode voltar para casa futuramente, mas antes precisa passar mais algum tempo no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), onde já está internada.

A mãe da jovem revelou ao Portal 6 que, a partir do dia 24 deste mês, será dado início a uma terapia de reabilitação intensiva, com diversos profissionais.

Caso tudo corra bem, Adriana conta que a filha poderá voltar para casa, onde a família já está arrecadando dinheiro para poder montar uma espécie de mini UTI.

As doações permanecem disponíveis ao público através do link https://voaa.me/thais-tratamento.