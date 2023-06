Jovens do Comando Vermelho armados com mira a laser morrem em confronto com a polícia, em Goiânia

Dois jovens integrantes de uma facção criminosa morreram em confronto com policiais militares na tarde de quinta-feira (08), no Bairro Parque Solar Santa Rita, em Goiânia. Os agentes foram até o local a partir de uma denúncia e foram recebidos pelos suspeitos com tiros. Também foram encontradas drogas e um caderno de contabilidade.

O Portal 6 apurou que a denúncia partiu de um vizinho que ouviu disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os agentes se depararam com o portão destrancado e descobriram que ali haviam várias residências.

Adentraram e foram até um segundo portão menor, onde os jovens estavam. No total, seis oficiais participaram da operação e assim que os primeiros entraram foram recebidos por tiros, eles revidaram e alvejaram um suspeito, o desarmando.

Seguiram até o interior da residência, onde o segundo os aguardava, também armado. Ele realizou disparos e foi atingido pelos policiais. Ele estava portando uma arma modificada, com kit rajada, carregador alongado e mira a laser.

Os agentes identificaram sete quilos de maconha no local, além de diversas munições extras para as armas e anotações da venda de entorpecentes em um caderno. O celular de um deles estava desbloqueado e ao acessá-lo foi descoberta a participação de ambos na facção Comando Vermelho, original do Rio de Janeiro.

Apenas um dos mortos possuía identificação, era o jovem Wesley Fabrício da Costa, de 25 anos. Os materiais apreendidos foram entregues à Polícia Civil (PC) e o Instituto Médico Legal (IML) compareceu para efetuar o recolhimento dos corpos. Nenhum dos policiais ficou ferido e, no total, dispararam 12 vezes contra os suspeitos.