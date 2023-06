Os emojis se tornaram uma forma popular de comunicação nas mensagens de texto, especialmente no WhatsApp. No entanto, apesar de serem muito usados, os significados de emojis ainda seguem sendo um mistério para muita gente.

Esses pequenos ícones expressivos têm a capacidade de transmitir emoções e sentimentos com facilidade. Contudo é importante ressaltar que os caracteres podem ter diferentes interpretações dependendo do contexto e da cultura. Além disso, a interpretação pode variar de pessoa para pessoa.

Por isso, é sempre recomendado considerar o contexto da conversa e o relacionamento com a pessoa antes de interpretar ou usar emojis.

6 significados de emojis que são muito usados no WhatsApp

1. Rosto com lágrimas de alegria

Um emoji bastante popular na plataforma é, sem dúvida, o rosto com lágrimas de alegria. Geralmente, ele é usado para expressar grande diversão, quando algo é muito engraçado. Ele também pode indicar que você está se divertindo muito com algo.

2. Coração vermelho

O emoji de coração vermelho é amplamente usado para expressar amor, carinho e afeto. É um símbolo de amor romântico, amizade profunda ou conexão emocional com alguém.

3. Rosto com olhos de coração

Um dos significados de emojis que são muito usados no WhatsApp é o do rosto com olhos de coração. Ele demonstra atração ou admiração por algo ou alguém. É frequentemente utilizado quando alguém se sente encantado ou apaixonado por algo ou alguém.

4. Rosto sorridente com olhos sorridentes

Esse emoji transmite uma sensação de felicidade, satisfação ou contentamento e é usado para mostrar que você está se sentindo bem ou feliz com algo.

5. Rosto chorando

O caractere famoso no WhatsApp é muitas vezes usado para representar tristeza ou desapontamento. Muitos mensageiros utilizem ele quando estão se sentindo triste, emocionalmente abalado ou com o coração partido.

No entanto, ele também pode ser usado para expressar condolências ou simpatia.

6. Mãos em prece

Por fim, o emoji da mãos em prece é mais um dos caracteres em alta na plataforma. Ele é utilizado para representar gratidão, esperança, desejo de sorte ou para expressar apoio espiritual.

Além disso, o item é também usado para transmitir pensamentos positivos, desejos de bem-estar ou para pedir por algo.

