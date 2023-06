O ovo por si só é um alimento rico em muitos nutrientes, não é mesmo? Obviamente, a casca de ovos também pode nos trazer benefícios.

A questão é que muita gente sequer sabe disso ou melhor, não sabe como aproveitar esse item, por isso, acabamos descartando sem pensar duas vezes.

6 utilidades da casca de ovos que poucas pessoas conhecem:

1. Máscara para o rosto

Começando nossa lista, que tal fazer um spa em casa gastando pouco?

Para isso, use o ovo inteiro e não só seu interior. Sendo assim, bata tudo até virar uma massa, assim aplique pelo rosto e deixe agir por 30 minutos.

Depois lave o rosto como de costume e sinta a refrescância.

2. Recipiente para plantio

Aposte em colocar sementes para germinar dentro de cascas de ovo.

Para isso, ponha as metades das cascas em caixas de ovos, encha-as com terra e insira as sementes. Assim, quando elas estiverem com mais de 5 cm, remova as pequenas mudas das cascas e insira no solo.

A casca do ovo vai ajudar a acelerar o crescimento já que fornece nutrientes.

3. Abudo

E por falar em fornecer nutrientes, outra coisa que você pode fazer com a casca no seu jardim é adicioná-la no seu adubo.

Para isso, basta amassá-la e acionar na terra, isso vai acelerar sua decomposição e fornecimento de nutrientes para as plantas.

4. Inseticida

Ainda no seu jardim, as cascas podem te ajudar a se livrar de insetos nas plantas.

O que acontece é que as cascas podem aumentar o pH do solo, isso evita que animais como lesmas frequentem suas plantações.

5. Enfeites

As cascas dos ovos, tintas e muita criatividade podem ser o combo perfeito para fazer peças de decoração para as mais diversas festividades ao longo do ano!

Para começar, faça um pequeno furo na casca do ovo para descartar seu conteúdo interno. Assim, lave bem e aqui temos uma tela livre para receber a decoração que quiser.

6. Arear panelas

Por fim, assim como as palhas de aço, as cascas dos ovos podem te ajudar a dar um brilho para suas panelas!

Para isso, esfregue as cascas limpas e amassadas nas panelas, se preferir a deposite na esponja e lave como de costume. Você vai ver diferença!

