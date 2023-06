Goiânia recebe feira de brechós com preços acessíveis e apresentações musicais

Os goianos que ainda não garantiram o presente do Dias dos Namorados para a pessoa amada terão mais uma oportunidade. Isso porque neste domingo (11), véspera da data especial, acontece mais uma edição do Cabide Rosa – Feira de Brechós que acontece em Goiânia.

O evento está marcado para acontecer no Cepal do Setor Sul, das 10h até às 19h, e contará com diversas peças de roupas, calçados, acessórios, artesanatos, decoração, maquiagens e bijuterias a preços acessíveis.

Além dos produtos, a feira terá apresentações musicais do DJ Genor e da cantora Gabriela Assunção, que prometem trazer o melhor do samba, eletrônico e MPB.

O evento também oferecerá um espaço kids, exclusivo para a diversão dos pequenos, além de uma vasta praça de alimentação com diversas opções de pratos e bebidas.

Vale lembrar que a feira tem como objetivo valorizar o trabalho das empreendedoras locais que atuam no ramo, assim como estimular um consumo consciente, evitando o descarte desnecessário de roupas.