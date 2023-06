Noiva cai no choro após ficar surpresa com o que ouviu da melhor amiga antes do casamento

A melhor amiga de uma noiva decidiu compartilhar a situação chata que vivenciou com a protagonista da noite, após ser coagida a dizer o que pensa e não hesitar em ser honesta.

Sem se identificar, a usuária do Reddit comentou no fórum online que a cerimônia seria adaptada para a cultura da família do noivo. Logo, até mesmo o vestido da colega foi modificado.

Insegura com a quantidade de pano vermelho, totalmente diferente dos vestidos tradicionais brancos, a amiga perguntou à convidada qual era a verdadeira opinião sobre a peça.

“O vestido não a favoreceu, nem o local e eu pessoalmente não gostei. Eu não seria a pessoa que diria isso a ela no dia do casamento e estragaria a noite”, começa a contar.

Sem muitas alternativas, a mulher confessou o que realmente pensava a respeito, porém não tinha intenção de ofender ou sequer estragar o dia mais importante da vida dela.

“Mais respeitosamente possível, eu disse que embora eu achasse que o vestido a destacava incrivelmente e era muito original, na minha opinião pessoal, eu não gostava muito de isso e que isso não a lisonjeava”, relembrou.

“Ela ficou quieta por um segundo, então se levantou e saiu, embora eu tenha tentado explicar que não queria ofendê-la ou insultá-la, ela saiu no final. Tentei enviar uma mensagem, mas não obtive resposta”, desabafou.

“Um de seus melhores amigos me enviou uma longa mensagem sobre como, embora ele concorde comigo, não precisei dizer isso a ela porque não é nosso lugar e que pareci ciumenta e patética”, disse a amiga no Reddit.

Por fim, a dupla conseguiu se acertar. “Ela e o marido decidiram organizar uma outra e pequena festa de casamento com alguns, onde tudo acontece do jeito deles e onde poderá usar um vestido que gosta e tirar novas fotos. Estou muito animada com isso!”, finalizou.

Nos comentários, os internautas defenderam a melhor amiga, tendo em vista que foi franca, sem ser rude, e ainda ponderou cada palavra.

“Que bom que você era a pessoa em quem ela podia confiar para ser real. Isso sim é amizade”, disse um usuário.