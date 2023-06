Identificado jovem que morreu no dia do aniversário após acidente na BR-153

Foi identificado como Gustavo Henrique Marra da Silva, de 19 anos, o jovem que morreu na madrugada deste domingo (11), no dia do próprio aniversário.

O acidente que tirou a vida do rapaz ocorreu por volta de 03h, na BR-153, na altura do município de Rialma.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro onde estava o aniversariante colidiu frontalmente e em alta velocidade com outro veículo que também estava na rodovia.

Raimundo Nascimento, tio do jovem, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceres em estado grave.

Motorista do outro veículo, Leandro Nascimento dos Santos também não resistiu a gravidade do acidente e veio a óbito no local.

Os corpos de ambas as vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).