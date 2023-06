Piloto e namorada morrem após terem febre, dor e manchas vermelhas no corpo

O piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos, e a namorada, Mariana Giordano, ambos de Jundiaí (SP), morreram após terem ficado doentes depois de uma viagem. A morte aconteceu na quinta-feira (8) e foi notificada no dia seguinte.

Ambos apresentaram os mesmos sintomas: febre, dor e erupções vermelhas no corpo.

O casal teria ido para uma área rural de Campinas (SP) antes do dia 3 de junho, e para Monte Verde (MG) nos dias 3 e 4 de junho.

A Prefeitura de Jundiaí divulgou na sexta-feira (9) que investiga a causa da morte.

As suspeitas são de dengue, febre maculosa e leptospirose.

A INVESTIGAÇÃO



Os sintomas iniciaram no dia 3 de junho com febre, dor no corpo, evoluindo para um quadro mais grave.

A morte do empresário de 42 anos foi notificada ao órgão na quinta-feira (8), que começou a investigar. Ele estava internado em um hospital privado da cidade.

A dentista Mariana Giordano foi atendida em um hospital da capital paulista, mas não resistiu.

As amostras biológicas coletadas serão enviadas ao Instituto Adolpho Lutz na segunda-feira (12) para definição do diagnóstico.