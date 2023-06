Acidente entre ônibus escolar e carro deixa ao menos seis crianças feridas na BR-040

Ao menos seis crianças ficaram feridas em um acidente seguido de capotamento entre um ônibus escolar e um carro na BR-040, no km 32, em Luziânia. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu próximo ao bairro Jardim São Paulo e envolveu 11 crianças e dois adultos, que estavam no coletivo, e dois homens, que ocupavam o outro automóvel.

Segundo a corporação, as seis crianças atingidas apresentavam escoriações leves, além de queixas de dores pelo corpo. Elas foram encaminhadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Os motoristas do ônibus e do carro também foram conduzidos até uma unidade de saúde, a fim de receberem atendimento médico.

Já as outras cinco, que estavam na van de transporte escolar, foram encontradas sentadas em um canteiro central da rodovia e, algumas delas, já haviam sido levadas por terceiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu no local para auxiliar no controle do tráfego e investigar as causas do acidente.