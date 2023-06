Ficou assim o Corolla que a Câmara de Anápolis deu para vereador

Dos veículos disponibilizados pela Câmara Municipal de Anápolis aos integrantes da Mesa Diretora, um Toyota Corolla foi entregue ao segundo secretário Frederico Godoy (SD).

O veículo, de placa NLH2F32, se envolveu em uma batida, segundo registrado pela Polícia Militar (PM) no dia 30 de maio. De acordo com boletim de ocorrência, a colisão ocorreu no Jardim Alvorada.

“Aparentemente uma das partes esta[va] embriagada”, descreve o documento obtido pelo Portal 6, nesta segunda-feira (12).

O Corolla era conduzido por um terceiro e o registro narra que o dono do veículo no qual ele bateu não estava mais no local quando a viatura chegou. Por haver apenas danos materiais, a PM orientou os presentes e liberou em seguida.

Em nota, a Câmara informou que foi a equipe do parlamentar que acionou a corporação. Sobre a parte embriagada, esclareceu tratar-se do suspeito que evadiu após o acidente.

Conforme o Poder Legislativo, o seguro do Corolla, cuja franquia tem o custo de R$ 2.850, cobriu todas despesas relativas ao conserto.

Em tempo

Desde que foi instituída, a entrega de carros aos vereadores tem gerado polêmica. A ideia inicial do presidente Domingos Paula (PV) era entregar um veículo a cada um dos 23 parlamentares, mas os planos mudaram após não haver consenso entre eles.

Assim, o benefício ficou limitado aos integrantes da Mesa Diretora. Revoltado, um vereador de primeiro mandato, que integra o baixo clero da Casa, chegou a tomar posse do veículo de uma colega mesmo sem ter direito.

Coube a Domingos Paula mediar a situação, inclusive colocando o próprio carro oficial à disposição daqueles que, por enquanto, ainda não foram contemplados.