“Gostaria de comprar um carro para cada vereador”, diz presidente da Câmara de Anápolis

O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paula (PV), revelou na sessão ordinária desta terça-feira (06) o desejo de comprar veículos para todos os 23 parlamentares.

“Gostaria de comprar um carro para cada vereador”, detalhou, em resposta ao vereador Policial Federal Suender (PRTB) que questionou o fato da Mesa Diretora já ter adquirido seis veículos.

Para Domingos, os parlamentares devem ter direito a veículo oficial para exercer as atividades inerentes ao mandato. “E aqueles que quiserem usem, aqueles que não quiserem não usem”, frisou.

O chefe do Legislativo, no entanto, pontuou que, por enquanto, não estão previstas novas compras de carros para vereadores. “Mas se Deus nos permitir, quem sabe no futuro”.

Como mostrado pelo Portal 6, dos veículos adquiridos dois Fiat Fastback 2023 já foram entregues por R$ 319.800. A Casa também abriu licitação para contratar vigilância para os novos veículos e a guarda da sede no Jundiaí.