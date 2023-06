Pesquisadores da UFG desenvolvem carro elétrico com sistema automatizado

Graças à uma parceria, entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a startup inglesa StreetDrone, pesquisadores lançaram um carro com sistema “drive-by-wire”, cada vez mais difundido entre as empresas automobilísticas, e proposta de direção autônoma. O veículo é um Renault Twizy elétrico com autonomia de 100km.

A tecnologia em questão consiste basicamente na conversão dos sistemas mecânicos do carro, que tradicionalmente são compostos por cabos de aço e outros dispositivos de acionamento manual, em impulsos elétricos semelhantes aos de um computador. Deste modo, tanto a aceleração, frenagem e direção são feitas em sensores que os convertem em movimentos efetivos, podendo ser executados através de um teclado ou outro dispositivo de controle.

Dentre as inovações, estão também a disposição de sensores e câmeras inteligentes, que possibilitam ao veículo a circulação de maneira autônoma. A capacidade é para dois ocupantes e o carregamento da bateria leva 04 horas para se efetivar. Os recursos utilizados foram provenientes de um convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

A automatização do carro não para por aí, outra novidade é a conexão com a Internet das Coisas (IOT), utilizada no sistema de trânsito em municípios inteligentes. O laboratório também está desenvolvendo outros estudos de veículos com direção assistida e autônoma, além de tecnologia virtual de assistência para motoristas e passageiros.

A pesquisa foi integrada por mestrandos, doutorandos, graduandos e pós-doutorandos da instituição. Dentre eles, os pesquisadores Aldo Díaz Salazar e Lucas Araújo foram responsáveis por diversas interações com a startup StreeDrone em Oxford-Inglaterra, para customização do veículo e participações nos treinamentos operacionais.

Esta é mais uma das iniciativa da Universidade, que já atuava neste segmento através de uma parceria com a startup brasileira Synkar. Carros autônomos produzidos já foram exportados para a Irlanda, Canadá, Portugal e Malásia.