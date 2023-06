Uma das maiores do ramo do país, feira de beleza oferece diversos cursos em Goiânia

Para a alegria dos profissionais e fãs de produtos e técnicas estéticas em geral, a chamada Fegobel está acontecendo no Centro de Convenções de Goiânia, com diversos cursos, palestras e novidades do mercado da beleza e dos cosméticos. O evento teve início no domingo (11) e vai até esta terça-feira (13).

A feira contará com uma grande variedade de estandes, apresentados por algumas das maiores empresas do segmento. O ingresso diário custa R$ 10, enquanto o pacote dos três dias está R$ 20, mas cada workshop tem um preço próprio, estipulado pelo especialista responsável e divulgado no site.

Dentre as atrações, estarão lançamentos de produtos capilares, maquiagens, unhas e tecnologias do ramo. Oficinas de cuidados com cabelos crespos e cacheados, massagem, harmonização facial e aplicação do pigmentos ruivos também serão disponibilizadas.

Demonstrações ao vivo também acontecerão, de modo que os visitantes poderão acompanhar e aprender técnicas avançadas de penteados, maquiagem e outros tratamentos. Outras atrações são projetos sociais, como o “Beleza Melhora a Vida”.

Atendimentos gratuitos a idosos, como cortes de cabelos e design de sobrancelhas serão algumas das atividades. Outro projeto é o chamado “Um sorriso no olhar”, voltado para a melhora da autoestima de pacientes em tratamento contra o câncer, através da reconstrução estética das sobrancelhas.

Algumas outras opções de workshops serão os de microagulhamento, extensão de cílios, megahair, harmonização facial e outros mais. Vale ressaltar que todas serão ministradas por profissionais experientes nas respectivas áreas.