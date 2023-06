Você não está sozinha ou sozinho nessa! Nós entendemos bem como é a dor de passar o dia todo pensando naquela pessoa que, no fundo, não quer nada com a gente.

Uma desilusão amorosa é muito difícil de ser superada, ainda mais quando nossa mente é nossa maior vilã e vive nos sabotando.

A única possível forma de (tentar) virar essa página é adotando práticas em sua rotina para tirar esse ex ou essa ex da sua cabeça, coração no caso.

6 práticas que você deve fazer para deixar de pensar nessa pessoa o dia todo:

1. Busque ler um livro

Começando nossa lista, uma boa forma de sair do mundo do ex é entrando em outro universo ficcional.

Começar uma nova leitura pode te ajudar e muito a esquecer aquela pessoa, já que você acaba ficando 100% imergindo a uma outra realidade.

2. Adquira um novo hobby

Ao lado dos livros, começar um novo hobby pode também ocupar a sua mente o suficiente para superar aquela pessoa.

Sem contar que ao começar uma nova atividade, você acaba criando vínculos com outras pessoas, aprende coisas novas e sai um pouco da sua rotina.

3. Monte uma programação legal com os seus amigos

Durante a sofrência use e abuse dos seus amigos, eles podem te ajudar muito!

Isso porque, ficar em casa afundando na fossa não funciona para algumas pessoas. A única saída é fazer vários rolês com os seus amigos para se divertir, conhecer gente nova e tentar tirar aquela pessoa da sua mente.

4. Exclua essa pessoa das suas redes sociais

Ficar stalkeando e namorando de longe aquele ex ou aquela ex nas redes sociais não vai te ajudar de forma alguma a deixar de pensar nessa pessoa!

Então, pare de besteira e exclua logo essa pessoa da sua vida. Vai te ajudar muito!

5. Peça para os seus amigos mudarem de assunto que forem falar dessa pessoa

De nada adianta você passar o dia todo tentando esquecer aquela pessoa se ao encontrar com seus amigos ela se torna o primeiro assunto entre eles.

Nessas horas, não tenha vergonha! Peça mesmo para eles trocarem o disco e pararem de te contar sobre a vida dela.

6. Mude sua rotina

Por fim, em casos mais radicais mude a sua rotina!

Nesse tópico você pode interpretar de forma mais drástica ou sutil, desde mudar de emprego ou trocar os restaurantes que vocês sempre iam.

De qualquer forma, entenda: mudar a rotina pode te ajudar muito a virar essa página e deixar de pensar naquela pessoa!

