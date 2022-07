Se tratando de inteligência humana, existem práticas diárias que são capazes de te deixar mais ou menos inteligente.

E quando nos referimos a esse último caso, você pode estar fazendo coisas em seu dia a dia que estão afetando sua inteligência. Veja!

6 práticas diárias que podem te deixar menos inteligente:

1. Uso excessivo de celular

Não tem como negar, você, com certeza, gasta muitas horas de seu dia navegando no celular e em redes sociais.

Apesar de ser algo bastante prazeroso para a maioria das pessoas, segundo a psicologia os celulares podem nos deixar com menos foco e afetar negativamente a nossa memória.

2. Não exercitar o hábito da leitura

Acredite ou não, mas a leitura é a maior academia para o nosso cérebro.

É a partir dela e mantendo essa prática que exercitamos nossa mente, aumentando o conhecimento, memória e conexões neurais.

3. Não desafiar a mente de forma constante

Um cérebro parado entra em desuso e ineficiente. Por isso, exercite-o!

Uma das saídas para isso é aumentar seu interesse em aprender, jogar jogos de raciocínio lógico e concentração.

Assim, sem dúvidas, sua inteligência não será prejudicada.

4. Não fazer terapia

Pessoas inteligentes sabem que para manter a paz e o autoconhecimento em dia é de suma importância manter a terapia em dia.

São as sessões com um psicólogo que consegue manter os bons hábitos dessas pessoas e uma ótima forma de lidar com a vida.

5. Deixar de lado o trabalho doméstico

Pessoas que possuem o hábito de fazer os trabalhos domésticos, tendem a se tornar funcionários colaborativos com os seus colegas de trabalho e são adultos mais empáticos.

O hábito da divisão do trabalho e do instinto de colaboração é facilmente aprendido nos serviços em casa, e é algo que é levado para o resto da vida e te deixa mais inteligente.

6. Não estudar matemática

Por último, uma análise feita em 2007, realizada com 35.000 pré-escolares na Inglaterra, EUA e Canadá, descobriu que as crianças que sabiam matemática desde cedo, puderam transformar isso em uma grande vantagem ao longo de todo tempo na escola.

Ao contrário do que se pensa, essa área não só ajuda com números, mas também na leitura, interpretação e conhecimento.

Por isso, pessoas inteligentes mantêm o estudo nessa área para garantir um bom exercício ao cérebro.

