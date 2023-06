Motorista de app fica surpreso com a forma de pagamento oferecida por passageira

Um vídeo viralizou no Instagram após um motorista de aplicativo filmar o exato momento em que uma passageira oferece um outro método de pagamento não convencional.

O caso aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), mas nenhum dos envolvidos tiveram as identidades reveladas. Nas cenas, é possível visualizar o profissional impaciente, orientando que a mulher descesse do carro.

Já a cliente, que estava fora de si e aparentemente bêbada, disse que iria sim pagar a corrida que ainda não teria sido iniciada. O condutor informou que o pagamento teria de ser em espécie e adiantado.

“Pelo amor de Deus cara, desce do carro!”, implorou o trabalhador, enquanto ela ria da cena e dizia que poderia pagar de ‘outra forma’. Por fim, o motorista de aplicativo questiona se ela teria mesmo os R$ 30.

A resposta da mulher foi um sinal com as mãos (indicando que pagaria com relações íntimas). “Eu já tenho isso em casa, moça”, respondeu o condutor.

O vídeo é encerrado sem um desfecho concreto. No entanto, os internautas ficaram furiosos com a cena. “Ninguém merece passar por isso, o cara está lá tentando fazer um dinheiro e sofre esse assédio”, disse um usuário do Instagram.

Veja as cenas!