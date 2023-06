Placa com aviso chama atenção de quem vai ao banheiro

Quem nunca foi até o banheiro de um estabelecimento e deu de cara com algo escrito na porta? No Twitter, uma placa com um recado, no mínimo inusitado, está viralizando.

“Unissex. Para quem é de fruta, para quem é de verdura e para quem é de legume. Também para humanos, pros de Marte, pros de Vênus, pros da Terra, pros da lua, para ela, para ele, para tudo que é gente. Para todos nós que somos natural da terra”, diz a mensagem.

A imagem que vem chamando a atenção foi compartilhada pela usuária Flávia Ferronato. “Bom dia pra você que é verdura, que é fruta, que é ET… Fico pensando como ler uma placa dessas apertado pra ir ao banheiro!!”, brincou.

A postagem conta com mais de 15 mil visualizações. Nos comentários, usuários se divertem com o recado e elaboram teorias do porquê ele estar escrito na porta.

“Colaram essa papagaiada aí para justificarem um banheiro só e não investirem em outra casinha”, disse um. “Tudo isso pra no fim das contas economizar com um só banheiro, em vez de dois”, comentou outro.