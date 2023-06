Vereadores da base e oposição se unem para cassar mandato de Delcimar Fortunato

Acostumado a atacar, Delcimar Fortunato (Avante) deve sentir na pele nos próximos dias como é estar do outro lado do jogo político em Anápolis.

O vereador conseguiu um feito inédito nesta legislatura: consenso entre base e oposição, que deve culminar com a perda de seu mandato na Câmara Municipal.

Segundo parlamentares ouvidos pelo Portal 6 nesta terça-feira (13), o episódio envolvendo o carro oficial e a ameaça ao presidente Domingos Paula (PV) foram apenas a ponta do iceberg na relação de Delcimar com os colegas.

Só nas últimas semanas, pelo menos cinco parlamentares tiveram de subir na tribuna para se defender de acusações do vereador. “Em sua maioria infundadas e fruto de chantagens, que é o modus operandi dele”, sintetizou um edil à reportagem.

Para exemplificar, ele lembrou que “estranhamente” após a discussão de Delcimar com Domingos começou a circular nas redes sociais documentos de uma investigação da Polícia Civil (PC) que tem como um dos envolvidos o presidente da Câmara.

“Sem contar possíveis dossiês que o vereador já insinuou ter contra outros vereadores e até relacionados à gestão municipal”, completou.

É esperada até a próxima semana uma denúncia formal contra Delcimar. O ponto de partida será o uso do carro da Câmara para fins particulares com agravante do cometimento de infração de trânsito por deixá-lo estacionado em uma calçada.

A partir de então tem-se início o processo, onde o vereador terá de passar pelo julgamento daqueles que, outrora, foram colocados na parede por ele.