Vinda de Lula para Goiás é confirmada pela deputada Adriana Accorsi

Por meio das redes sociais, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), confirmou, nesta terça-feira (13), a vinda do presidente Lula à Goiás. A data definida para a visita é 16 de junho, às 10h30.

Ele estará na cerimônia de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul e ida ao Terminal Rodoferroviário de Rio Verde, no Sudoeste do estado.

“Uma visita histórica que fortalece nossa democracia”, anunciou a parlamentar na publicação compartilhada nas redes sociais.

De acordo com Adriana Accorsi, a vinda de Lula “inspira esperança e reafirma o compromisso do nosso presidente com o Estado de Goiás”.

No dia 06 de junho, o senador Jorge Kajuru (PSB), comunicou outra visita do petista, no dia 28 de julho.