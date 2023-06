Esses são os motivos que fazem da Clínica Popular da Saúde uma referência em consultas e exames

A Clínica Popular da Saúde já está em Anápolis há 06 anos e, durante todo este tempo, se consagrou como um dos melhores locais da cidade para aqueles que buscam exames e consultas.

Mas, afinal, o que torna a unidade tão especial? Para explicar o motivo de tanto sucesso, que já resultou em milhares de atendimentos disponibilizados à população, separamos os 5 motivos que tornam a Clínica Popular da Saúde um exemplo.

1 – Atendimento Humanizado

Esse é um dos principais focos da clínica depois o início. Além de sempre garantir bons atendimentos, o WhatsApp da clínica funciona das 6h30 as 19h30 e, nas redes sociais, principalmente no Google, são priorizadas respostas descontraídas, que aproximam e alegram os pacientes.

2 – Estrutura

Atualmente, existem duas unidades da Clínica Popular da Saúde em Anápolis. Ambas contam com estrutura completa e confortável, contendo sala de coleta, sala para exames de ultrassonografia, sala de vacinação, além de café, bolacha e pão de queijo após coleta de sangue.

3 – Equipe e Exames

Como o objetivo é de oferecer tudo o que os pacientes precisam em um único lugar, a clínica possui mais de 70 médicos na equipe e realiza mais de 3 mil exames, entre eles: laboratoriais, ultrassonografias , endoscopia, eletrocardiograma, mapa, holter, teste ergométrico, eletroencefalograma, espirometria, entre outros.

4- Agenda flexível

Nem todo mundo pode aproveitar qualquer horário do dia para fazer exames. Por isso, a clínica oferece ultrassonografia de manhã e à tarde, de segunda à sexta, além de possuir uma agenda de ultrassom noturna em 3 dias da semana e aos sábados pela manhã. Já a coleta laboratorial é feita nos períodos matutino e vespertino na unidade do Jundiaí.

5 – Preços acessíveis

Esse é um dos pontos altos da Clínica Popular da Saúde. Isso porque são oferecidas várias especialidades médicas e todas, incluindo os exames, possuem preços populares. E não é só isso. As consultas também podem ser divididas nos cartões de crédito em até 10 vezes. Basta conferir com antecedência as condições.