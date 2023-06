Goiânia poderá sediar Calçada da Fama da Música Sertaneja em breve

Goiânia poderá fazer parte da lista de lugares com Calçada da Fama. No entanto, no lugar de nomes como Marilyn Monroe e Carmen Miranda, irão figuras como Leandro e Leonardo, Marília Mendonça e Gusttavo Lima.

O projeto da Calçada da Fama da Musica Sertaneja aguarda ser aprovado pelo Ministério do Turismo (MTur), segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery José da Silva Júnior.

No lugar de estrelas, serão chapéus ao redor da Casa de Vidro, na Avenida Jamel Cecílio, local escolhido para ser o próximo ponto turístico da capital e que sediará o Museu da Música Sertaneja, segundo o titular da autarquia.

O presidente da Agetul afirma que o esboço do projeto existe há anos, mas que não chegou a ser protocolado no MTur. “Junto com os analistas da Agetul, desenvolvemos o projeto, que foi apresentado ao antigo ministro Gilson Machado (PL), mas não tivemos resposta”.

Então, no início de abril, o presidente levou o assunto novamente ao ministério, agora sob comando de Daniela Carneiro, com o pedido de R$ 2 milhões para a realização do projeto. “Ela falou que irá analisar o pedido quando a União liberar o orçamento para emendas”, afirmou. “No mais tardar, vamos ter resposta em 90 dias”.

No entanto, o assunto será levantado novamente em breve, já que o presidente será convidado a comparecer em Brasília nesta quinta-feira (15) ou no início da próxima semana para tratar do plano de transformar Goiânia em Destino Turístico Inteligente (DTI).

De acordo com Valdery, as especificações sobre a Calçada da Fama da Música Sertaneja serão definidas com o retorno do MTur sobre o orçamento aprovado, o que significa que amantes do gênero estão sem previsão de quando o local será finalizado.