Idealizado como novo cartão postal de Anápolis, Parque das Águas já apresenta sinais de descuido e falta de manutenção

Inaugurado em janeiro de 2023, o Parque das Águas, localizado no Bairro Jundiaí, foi concebido com a promessa de se tornar o mais novo cartão postal de Anápolis. A obra pretendia ser uma digital da atual gestão mas, apesar do sucesso inicial, já apresenta sinais de descuido.

Em uma breve caminhada pelo local, cenas do ambiente se tornam conflitantes. Por um lado, algumas das quadras estão tão novas que quase cheiram à tinta, por outro as redes de vôlei já se encontram em frangalhos.

Em regiões periféricas do parque, é possível perceber também o crescimento de mato, o que favorece o depósito de lixo, água parada e outras questões inoportunas.

Existem três quiosques prontos, dispostos ao longo do parque, mas apenas um deles funciona. Trabalhadores disseram à reportagem que até hoje não foram ligadas as instalações elétricas das outras duas unidades.

Ao Portal 6, o empresário morador da região do parque, João Armando de Castro, apontou que a qualidade dos serviços e do ambiente caiu muito rapidamente e que ele observou a evolução do local de perto.

“A fonte maior já não funciona direito há mais de dois meses, atualmente vejo que está em testes, ligam às vezes só. Eu sempre venho aqui passear com meus cachorros e percebo eles deixando o lugar ir se acabando. Já vi adultos usando os brinquedos infantis, sem preocupação em quebrá-los”, relatou.

Além das questões estruturais, o comportamento da população que utiliza o ambiente também influi sobre a qualidade do mesmo. O espaço ainda não completou nem um ano de funcionamento e já demonstra carecer de maior atenção do Poder Público.

Veja o que diz a Prefeitura de Anápolis sobre os problemas