Anapolino se declara para namorado em rede nacional durante o programa Caldeirão

Marcado como o mês do orgulho da comunidade LGBTQIA+, junho costuma ser um período especial para o grupo. Mas este ano, o anapolino Giaan Carlo terá uma lembrança excepcional para contar.

O produtor cultural, que atualmente mora no Rio de Janeiro (RJ), teve a chance de se declarar para o namorado em rede nacional durante o programa Caldeirão, da Rede Globo, que foi ao ar neste sábado (10).

“Tiago, quero te agradecer por fazer parte da minha vida, por ser essa pessoa incrível e dizer para todo Brasil que sim, dois homens podem se amar e eu te amo”, disse na ocasião.

Ele ainda aproveitou a oportunidade para brincar com a forma com a qual pediu o companheiro em namoro, em cima de um palco, dizendo que a partir daquele momento, foi mais feliz do que jamais havia sido.

Ao Portal 6, Giaan explicou que conheceu Tiago Alves no elevador do prédio que moravam, na capital fluminense. Após um mês de convívio, resolveram morar juntos no mesmo apartamento.

Tiago, que é ator, foi surpreendido em uma peça de teatro na qual atuava, quando Giaan subiu no palco com um buquê de girassóis e o pediu em namoro. Desde então, estão juntos já faz um ano.

“Quero apenas que todo ser humano tenha a liberdade de amar e de viver, e por isso no final da minha declaração eu disse para todo Brasil que sim, dois homens podem se amar”, completou.