Aparecida dá novo passo rumo ao desenvolvimento econômico em acordo com cidade da China

Aparecida de Goiânia deu mais um passo na jornada para atrair novos investimentos de empresas e parcerias de caráter econômico e tecnológico. Isso porque, na quarta-feira (14), o município assinou um termo de cooperação com a cidade de Louyang, localizada na província de Honã, na China.

Na prática, o documento representa uma intenção das localidades em realizar negócios e trocas de experiências que visam contribuir com o desenvolvimento das duas cidades.

O termo foi assinado pelo prefeito Vilmar Mariano juntamente com os secretários da Fazenda, Einstein Paniago, da Indústria e Comércio, Felismar Martins, e pelo deputado estadual Veter Martins (Patriota).

Segundo Felismar, a parceria entre as cidades representa um avanço para o município goiano uma vez que a Louyang possui diversas indústrias com parques tecnológicos, o que pode modernizar Aparecida.

“A China é um país que investe muito em tecnologia e os resultados são conhecidos em todo mundo. A cidade de Louyang não é diferente, inclusive, possui muitas indústrias com modernos parques tecnológicos. Podemos realizar parcerias futuras para modernizar nossos polos e aumentar ainda mais a competitividade do nosso município”, explicou.

Para o deputado estadual Veter Martins, a ação serviu para destacar a cidade no cenário internacional e, de quebra, alavancar ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade.

“ [..] Agora, a cidade começa a estabelecer relações internacionais para continuar nesse caminho do desenvolvimento econômico. Sozinho é mais difícil e as parcerias, às vezes, encurtam distâncias e diminuem processos burocráticos. O caminho é esse: buscar parcerias com objetivo de melhora ainda mais a cidade”, afirmou.