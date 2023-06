“Goiás é referência no combate ao crime”, cita ACM Neto em programa partidário

A atual gestão do Governo de Goiás foi citada como um grande exemplo e referência no que diz respeito à segurança pública.

O caso aconteceu em plena televisão, na gravação de um programa partidário que será veiculado até sexta-feira (16).

O protagonista da fala foi o secretário-geral do União Brasil (UB), ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e candidato derrotado ao governo da Bahia.

Para ele, os mandatos de Ronaldo Caiado, também da UB, devem ser encarados como um modelo a se seguir.

“Goiás em pouco tempo se tornou uma referência no combate ao crime. Menos promessas e mais ação. É assim que nós trabalhamos”, afirmou.

ACM foi derrotado no segundo turno das eleições para o governo da Bahia com 47,21% do apoio do eleitorado local, contra 52,79% do então candidato Rui Costa.

Em tempo

No período referente ao antigo mandato de Caiado (2018-2022), Goiás registrou uma grande queda no número de crimes violentos.

Os números desceram em 80% no que diz respeito a roubo de carga e de veículos, 73% em roubo de propriedades rurais , 70% em latrocínios e 44,5% em homicídios dolosos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP – GO).