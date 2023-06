Loja de carros fará mega evento de inauguração em Anápolis com várias ofertas

Nas últimas semanas, aqueles que desejam comprar ou trocar de carro estão comemorando os preços cada vez mais atrativos encontrados nas lojas de novos e seminovos.

No entanto, para adquirir um veículo, é necessário olhar além do preço. É preciso observar também todas as características do carro e, claro, se o local de compra é de confiança.

É pensando em aliar essa credibilidade, com bons preços e veículos de qualidade, que será inaugurada, nesta sexta-feira (16), em Anápolis, a Goiabascar.

O evento que marcará o início oficial dos trabalhos está marcado para começar a partir das 18h e contará com várias ofertas.

Essa é uma iniciativa para receber os anapolinos e mostrar que a loja já está a todo vapor para realizar sonhos e oferecer conforto e, claro, um atendimento individualizado e diferenciado.

Ao todo, a Goiabascar já possui mais de 50 veículos em estoque inicial e a loja é uma das maiores de Anápolis, com cerca de 1.500 metros.

E a prioridade será a facilitação. Isso porque a empresa trabalha com carta de crédito, consignação, vendas e trocas, seminovos e modelos com laudo cautelar aprovado.

Interessados em conhecer a Goiabascar podem se deslocar até a Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Quadra 24, Lote 33, no bairro Vila Industrial.

Para saber mais sobre o evento de inauguração ou sobre os veículos disponíveis, bem como seus respectivos valores, basta acessar o Instagram @goiabascar.