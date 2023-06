Médico fica gravemente ferido em acidente entre carro e carreta na BR-153

Um médico, de 50 anos, ficou gravemente ferido durante um acidente de trânsito na BR-153. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (14).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Toyota Corolla e havia saído de Vicentinópolis para ir até a cidade de Itumbiara.

Ao tentar realizar uma ultrapassagem na altura do km 671, o homem acabou perdendo o controle do veículo, devido a quantidade de grãos de soja espalhados no trecho, e colidiu com uma carreta que estava tombada na via.

Devido ao impacto da batida, o motorista teve ferimentos graves, mas foi socorrido por agentes da Triunfo Concebra – concessionária que administra o trecho – e encaminhado para uma unidade de saúde de Itumbiara.