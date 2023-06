Mulher paga motorista de aplicativo de outra forma e no final recebe 5 estrelas

Uma mulher viralizou novamente após compartilhar um vídeo pagando um motorista de aplicativo de uma forma atípica e os internautas ficaram surpresos com o desfecho.

Daiane Tomazoni, de 25 anos, conhecida pelas fotos ousadas na internet, comentou nas redes sociais que, no momento em que a corrida foi finalizada, o sinal do celular falhou e ela ficou impossibilitada de fazer o PIX para o profissional.

Para não deixar o homem no prejuízo, a produtora de conteúdo do OnlyFans retirou a calcinha que estava utilizando e entregou ao condutor.

“Estou te dando a minha calcinha… não sei se você é comprometido e se pode aceitar”, disse ao motorista, de forma provocativa. Imediatamente, o homem sorriu e aceitou o pagamento, acrescentando ainda que lhe daria 05 estrelas.

“Como trabalho com a produção de conteúdos, muitas pessoas acabam comprando calcinhas que uso e normalmente os valores são bem mais altos do que aquela corrida”, contou no Instagram.

“Na verdade daria pra fazer umas dez corridas com o valor normal de uma calcinha minha”, concluiu.

Para não comprometer o profissional, Daiane teve o cuidado de não gravar o rosto do homem. No entanto, com a enorme repercussão, alguns internautas começaram a sugerir nomes e a jovem preferiu retirar o vídeo do ar.