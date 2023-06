Vídeo do TikTok viraliza na internet ao mostrar a nostálgica Anápolis dos anos 1960

Embalado ao som da música The End, de Earl Grant, um vídeo postado pelo canal @sounostalgico viralizou recentemente no TikTok mostrando como eras as ruas de Anápolis na década de 1960, arrancando suspiros de quem viveu na época.

Nas imagens, é possível observar como eram as ruas da região Central e de vários outros bairros da cidade na época, na qual prédios nas proporções atuais eram uma realidade distante para os anapolinos.

Ainda, é possível ver alguns elementos que marcaram a infância de vários moradores da cidade, porém incomuns hoje em dia – como leiteiros distribuindo garrafas para a população e charretes circulando nas vias.

Nos comentários, os internautas se emocionaram com tamanha nostalgia.

“Olhando essas imagens meu pensamento foi lá em 1990, que saudade meu Deus que saudade”, declarou uma. “Que lindo este vídeo voltei no tempo agora bons tempos que não voltam mais”, lamentou outra.