Baleado durante assalto Planaltina de Goiás, militar do Exército ficou em estado vegetativo

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta sexta-feira (16) dois envolvidos em uma tentativa de latrocínio que acabou deixando um militar do exército em estado vegetativo.

O caso aconteceu no dia 02 de abril, em Planaltina, cidade na região do Entorno do Distrito Federal (DF). Naquele domingo, a vítima estava acompanhada de dois outros homens, que haviam saído para comprar cerveja.

No entanto, eles pararam em uma esquina no meio do caminho, para esperar a chuva passar. Nisso, dois indivíduos armados com armas de fogo se aproximaram com a intenção de roubar as correntes de prata que eles usavam.

Os suspeitos deram voz de assalto e efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo o militar na cabeça e uma outra vítima na garganta, afetando as cordas vocais.

Ao investigarem câmeras de segurança da região, os policiais identificaram mais dois envolvidos e o carro que eles utilizaram para fugir do local.

No momento, estão foragidos Emanuel Menezes e Marcos Felipe Vieira. As imagens dos presos e foragidos foram divulgadas pela PC, para reconhecimento da população, que pode identificar novas vítimas e testemunhas do grupo.